Open brief supporters Westerlo heeft effect helemaal niet gemist, maar De Roeck plaatst wel één serieuze kanttekening

Het is inmiddels vijf dagen geleden dat de supporters van Westerlo met een open brief klaar en duidelijk van zich hebben laten horen. Dat heeft zijn effect niet gemist, want hun ploeg won prompt in Leuven met 0-2. Vrijdag willen ze graag nog eens in 't Kuipje vieren als STVV langskomt.

Als de fans zo'n open brief schrijven, is het de vraag hoe dat binnenkomt bij de ploeg. "Ik heb het ook maar vernomen. Het is een goed initiatief van de supporters om de ploeg te blijven steunen, ook in de moeilijke momenten", zegt Jonas De Roeck hierover.

Onder meer de communicatie naar de aanhang toe werd aangekaart en daar heeft de coach wel een opvallende mening over. "Ik ben niet altijd fan van praten praten. De acties op het veld, die moeten tellen. Je moet praten op de juiste momenten, maar je moet vooral 'doen'."

© photonews

Zo heeft De Roeck het ook voor ogen met verband tot zijn spelersgroep. Lange groepsgesprekken zijn niet meteen aan hem besteed. "Soms heb je aan twee of drie woorden genoeg. Je moet niet rond de pot draaien en gewoon de dingen zeggen zoals ze zijn."

Westerlo-middenvelder Nicolas Madsen is alvast in de wolken met de steun die de spelers krijgen. "Je kon na de bekermatch in Beveren zien dat het heel lastig was. Het bezoekersvak zat daar vol. De supporters hebben zichzelf echt bewezen. Vorig seizoen ging het goed, maar ook nu staan ze nog achter ons."

"Ik denk dat we meer supporters hebben dan ooit tevoren. Natuurlijk willen de spelers ook elke keer winnen. We stappen niet het veld op om te verliezen of om niet hard te werken. Soms is het ook een mentaal spel als je lang niet gewonnen hebt, maar nu staan ons betere tijden te wachten", belooft de Deen.