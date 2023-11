📷 Speelkalender achtste finales Croky Cup bekend en deze matchen zijn op televisie te volgen

De Pro League heeft de speelkalender voor de achtste finales van de Croky bekendgemaakt. Meteen is ook geweten welke matchen live uitgezonden worden.

De kalendermanager heeft woensdag de exacte speelmomenten en het televisieschema van de achtste finales van de Croky Cup vastgelegd. Minstens 3 van de acht confrontaties kan je live volgen op televisie of online.

De achtste finales van de Croky Cup, met daarin nog 1 amateurclub en 2 Challenger Pro League-teams, worden gespeeld op 5, 6 en 7 december. De volgende wedstrijden kan je dankzij rechtenhouders Sporza, VTM en RTL live bekijken op televisie:

Royal Antwerp FC - Sporting Charleroi (RTL & VTM GO)

RSC Anderlecht - Standard de Liège (RTL & Sporza)

Club Brugge - SV Zulte Waregem (VTM)

Het volledige speelschema van de achtste finales kun je hieronder in de tweet bekijken. Omwille van het nieuwe speelschema in de Croky Cup, moest de kalendermanager vier kleine wijzigingen doorvoeren aan de kalender van de Jupiler Pro League. Op speeldagen 16 en 17 wisselen telkens twee wedstrijden van tijdsslot.

