Anderlecht krijgt onverwachte oproepingsbrief voor nationale ploeg in de bus

RSC Anderlecht heeft dit seizoen al aardig gepresteerd. Zaken die ook opgemerkt worden door de bondscoaches van verschillende landen.

Heel wat spelers van RSC Anderlecht worden opgeroepen voor de nationale selectie van hun land. Elke keer vallen er echter ook verrassingen te noteren en dat is bij paarswit niet anders.

Zo raakte deze week bekend dat Luis Vazquez, die deze zomer overgenomen werd van Boca Juniors en tekende tot 2028, opgeroepen is voor de nationale beloften van Argentinië.

Nochtans is hij bij Anderlecht nog niet echt veel in actie gekomen. Hij moet vooral Dolberg voor zich dulden in de pikorde. Vazquez scoorde tot nu toe 1 doelpunt en deelde ook een assist uit.

Mogelijk zou Anderlecht hem in januari ook enkele weken moeten missen daardoor. De Argentijnse selectie mikt op de Olympische Spelen en begin 2024 wordt er een pré-Olympisch toernooi afgewerkt.