Schmeichel heeft duidelijk idee over volgend seizoen bij RSC Anderlecht

Kasper Schmeichel arriveerde op het einde van de zomermercato bij RSC Anderlecht. Het is uitkijken wat zijn plannen zijn voor volgend seizoen.

Wat heeft Kasper Schmeichel in godsnaam te zoeken bij RSC Anderlecht? Die vraag stelden heel wat voetbalfans zich toen hij op het einde van de zomermercato paarswit vervoegde. Zeker ook omdat Anderlecht met Maxime Dupé een sterke doelman binnenhaalde.

Schaamte tegenover Dupé voelt Schmeichel alvast niet. “Nee. Dit hoort bij de job: er kan maar één doelman spelen. Ik heb vroeger ook in de situatie van Maxime gezeten”, klinkt het meteen in Het Nieuwsblad.

“Dat is moeilijk, maar het belangrijkste is dat je respectvol blijft en het geen persoonlijk issue wordt. Het blijft de keuze van de coach. Maxime pakt het uitstekend aan. Wij stimuleren elkaar nu om beter te worden.”

Het is ook uitkijken wat Schmeichel volgend seizoen zal doen. Er wordt luidop gesproken over een punt zetten achter zijn actieve carrière.

“Waarom vraagt iedereen toch naar het einde van mijn carrière? Grappig. In mijn hoofd denk ik nog lang niet aan stoppen. Alle gestopte spelers zeggen mij: If you can play, play. Eens je je actieve carrière beëindigt, word je nooit meer voetballer. Er staat een optie op een extra seizoen in mijn contract, maar het is aan Anderlecht om daarover te beslissen.”