Vermeeren en niet De Laet aanvoerder? Mark van Bommel komt met de nodige uitleg

Tegen FC Porto moest Mark van Bommel noodgedwongen op zoek naar een nieuwe aanvoerder bij Antwerp. Zijn keuze viel op Arthur Vermeeren.

Aanvoerderskwesties in België, sinds Thibaut Courtois weten we dat je daar beter goed mee oplet. En dat deed Mark van Bommel ook voor het duel in de Champions League tegen FC Porto.

Door de afwezigheid van Toby Alderweireld en Jean Butez moest de trainer van The Great Old noodgedwongen op zoek naar een nieuwe aanvoerder.

Ritchie De Laet leek de voor de hand liggende keuze te worden, maar uiteindelijk ging de aanvoerdersband naar de amper 18-jarige Arthur Vermeeren.

“Daar heb ik met Ritchie vooraf over gesproken”, vertelt Van Bommel aan Gazet van Antwerpen. “Hij blijft ook zonder die band een van mijn aanvoerders en was het trouwens volledig eens met mijn beslissing.”

Vermeeren weigerde in het verleden bij de jeugd nochtans om aanvoerder te zijn. “Nu heb ik Arthur geen tijd gegeven om mijn aanzoek te weigeren. Ik verwachtte van hem niet dat hij nu anders zou gaan voetballen of coachen. Het was een beetje raar, zo’n ‘klein manneke’ met die aanvoerdersband, maar het is niet ten koste gegaan van zijn prestatie.”

Niets dan lof dan ook bij de Nederlander voor zijn youngster. “Het ging allemaal heel natuurlijk. In de ontwikkeling die hij doormaakt, is dit een logisch vervolg. Het hoort er een beetje bij. Arthur is op zijn 18de gewoon een slimme, volwassen kerel.”