Aboubakary Koita is het beu: "We moeten eens een match afmaken"

STVV geraakte vrijdagavond niet verder dan een gelijkspel bij KVC Westerlo. Zo werden afgelopen weken maar weinig punten behaald bij de Truienaars.

STVV kon opnieuw niet winnen. Ook Aboubakary Koita wordt dat een beetje beu. "Jammer dat we het weer niet afmaken. Ik heb het gevoel dat we de laatste weken te veel punten hebben weggegooid en dat zorgt voor ontgoocheling", vertelde hij volgens Het Belang van Limburg.

Het is de tweede wedstrijd op rij dat de Limburgers het deksel op de neus krijgen in de slotfase. Afgelopen weekend kwam KAS Eupen nog op gelijke hoogte na een dom tegendoelpunt in de 94e minuut. Ook nu kon Westerlo gelijk maken vlak voor het einde.

"We moeten gewoon eens die voorsprong vasthouden en een match afmaken. Dat concentratieverlies in de slotfase moet er echt uit", beseft Koita.