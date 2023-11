Deal met Anderlecht ging niet door, nu maakt hij doelpunten in Duitsland: "Ja, er was contact"

RSC Anderlecht werd lange tijd in verband gebracht met een tranfer van Smail Prevljak. De Bosnische spits (ex-Eupen) heeft uiteindelijk besloten om voor Hertha Berlijn te tekenen.

In een interview met GrenzEcho vertelde Smail Prevljak over de transfergeruchten rondom Anderlecht toen hij nog bij Eupen speelde.

"Het klopt dat Anderlecht geïnteresseerd was. We hebben een tijdje contact gehad, maar uiteindelijk is het er niet van gekomen", legt de aanvaller uit.

De Bosniër zette zijn avontuur bij Eupen niet verder na een ingewikkeld seizoen. "Op een dag liet Eupen me weten dat we niet tot een akkoord konden komen en dat mijn contract niet verlengd zou worden. Ik moest dus op zoek naar een nieuwe club."

Prevljak heeft sindsdien een aantal goede prestaties neergezet voor Hertha, dat uitkomt in de tweede klasse in Duitsland. Hij scoorde vijf keer in alle competities. "Toen het aanbod van Hertha Berlijn kwam, hoefde ik er niet lang over na te denken."