Franky Van der Elst laat zich uit over titelkansen Anderlecht

Anderlecht begon goed aan het huidige voetbalseizoen. Na 13 speeldagen staat paars-wit tweede in de stand.

Het is nog erg vroeg om over de titel te praten. Toch liet bijvoorbeeld Théo Leoni al eens een keertje dat woord vallen. En niet onlogisch, het is alweer even geleden dat Anderlecht nog zo goed begon aan een seizoen.

Ook Franky Van der Elst ziet dat paars-wit kans maakt dit seizoen. "Ik neem ze steeds serieuzer", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Er is een kleine afscheiding bovenin en ze zijn toch lekker mee."

"Ik denk ook wel dat Anderlecht niet ontevreden is dat alle vijf de Belgische ploegen de Europese groepsfase gehaald hebben. Onderschat niet wat dat doet, die mannen moeten veel sjotten, hé. Dat is toch een voordeel", besluit de analist.