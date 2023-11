Franky Van der Elst laat zich uit over Anderlecht-talent: "Er is geen aspect van het voetbal waar hij in uitblinkt"

Anderlecht blijft ook na 13 speeldagen goed meedraaien aan de top van het klassement. De Brusselse ploeg staat tweede met 27 punten, op vier punten van leider Union.

Een speler die dit seizoen meer en meer zijn kans krijg bij paars-wit is Mario Stroeykens. Hij komt steeds meer en meer in vorm. De aanvaller scoorde in zijn laatste vier wedstrijden drie doelpunten en kon een assist geven. Toch is Franky Van der Elst niet meteen wild van het spel dat hij brengt.

"In het verleden is het niet altijd overtuigend geweest. Als je aan Stroeykens denkt, aan wat denk je dan? Snelheid, dribbels, kopbalsterkte? Er is geen aspect van het voetbal waar hij echt in uitblinkt. Dat is geen kritiek – je kan met gewoon goed te zijn in alle facetten van het spel ook ver komen", vertelde Van der Elst bij Het Nieuwsblad.

"Hij is geen uitzonderlijk talent, maar wel een goeie, jonge speler die in zo’n ploeg kan meedraaien en af en toe zijn goals kan maken. En als je dicht bij zo’n Dolberg, Dreyer en Hazard kan voetballen, er elke dag mee traint en je voelt het een beetje aan, dan moet je wel verbeteren. Er is vooruitgang, maar hij moet die lijn nog doortrekken", gaat de analist verder.