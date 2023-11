Kersverse OH Leuven-coach Oscar Garcia heeft grote plannen

OH Leuven neemt het zondagnamiddag op tegen KRC Genk. Voor nieuwe OHL-coach Óscar García wordt het zijn debuutwedstrijd, en meteen een stevige.

De kersverse coach van de Leuvenaars wil een winnaarsmentaliteit creëren. "Ze moeten het uitstralen. Tegen wie je ook speelt, er komen altijd kansen die we moeten benutten", vertelt de coach via de officiële kanalen van de club.

Hij had ook nog mooie woorden voor de tegenstander. "Genk is voor mij één van de drie beste teams in België. Ze hebben een grote kern en genoeg kwaliteit om competitief te zijn in de Jupiler Pro League en Europees."

Het zal nog wel even duren, maar toch heeft Garcia grote plannen. Hij wil een team maken niemand tegen wil spelen. "Ik hoop verbetering te zien bij de zaken waar we aan gewerkt hebben deze week. Het is vroeg, maar we moeten stap voor stap een team worden waar tegenstanders niet graag tegen spelen."