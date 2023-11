Kopzorgen voor Tedesco? Rode Duivels zien beloftevolle verdediger geblesseerd het veld verlaten bij club

Op 15 november spelen de Rode Duivels een oefeninterland tegen Servië. Bondscoach Domenico Tedesco zit alvast met kopzorgen achterin.

Zo neemt Tedesco de geblesseerde Jan Vertonghen mee achterin. Ook Arthur Theate zit met kwaaltjes. Daarom maakte Tedesco een lijst van 26 namen bekend in plaats van 24. Maar ook met die twee extra spelers kan het krap worden want ook Al-Dakhil is geblesseerd.

Tot overmaat van ramp blesseerde op de laatste speeldag voor de interlandbreak ook Zinho Vanheusden zich. De verdediger ging samen met Standard 6-0 kopje onder tegen Antwerp na een zwakke prestatie. In de 81e minuut, toen het nog 5-0 stond, moest Vanheusden geblesseerd naar de kant.

België speelt niet alleen een oefenmatch tegen Servië volgende week maar ook de laatste wedstrijd van de EK kwalificatiegroep tegen Azerbeidzjan. Met een overwinning is België quasi zeker reekshoofd bij de loting binnenkort.