KV Kortrijk dankt topaanwinst aan... ex-speler Club Brugge: "Hij had een heel grote invloed"

De fans van KV Kortrijk maakten vorige zaterdag voor de eerste keer echt kennis met Alex Mighten. De 21-jarige Engelse linksbuiten zit al sinds de zomer bij de club, maar mocht tegen RWDM pas de eerste keer in de basis beginnen.

En het moet gezegd: dat verbaast wel een beetje als we hem in het Edmond Machtensstadion aan het werk zagen. Zoveel spelers die het verschil kunnen maken heeft Kortrijk nu ook weer niet. En Mighten lijkt een bovengemiddelde snelheid en techniek te hebben.

Mighten wordt uitgeleend door Nottingham Forest, waar hij vorig seizoen ook al verhuurd werd. Toen Kortrijk op de proppen kwam, moest hij toch even fronsen. "Ik kende de club absoluut niet", lachte hij. "Ik ben me wat beginnen informeren."

Het was zelfs een ex-Bruggeling die hem over de streep trok. "Emmanuel Dennis was mijn ploeggenoot bij Nottingham en hij had een grote invloed op mijn beslissing. Toen ik hem vertelde over de interesse zei hij me meteen dat ik het moest doen. Hij kent de club goed vanuit zijn tijd bij Club Brugge."

Toch is er een verklaring waarom Mighten nu pas boven water komt. Tegen Charleroi liep hij een blessure op en ook zijn integratie was geen makkelijke opgave. "Ik zat lang op hotel, maar nu heb ik een appartementje gevonden in Kortrijk. Dat is alles wat ik nodig heb, want ik wil me vooral concentreren op het voetbal."