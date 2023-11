"VAR afschaffen" en "Als dit penalty is, kunnen we er beter mee stoppen": Poppen ook dit weekend alweer aan het dansen

KVC Westerlo en STVV hielden elkaar op een 3-3 gelijkspel. Achteraf was er toch ook weer veel te doen over de arbitrage en de VAR. Die deden van zich spreken met een paar erg dubieuze beslissingen.

Zeker over de strafschop die de aanleiding was tot de 2-2 gelijkmaker via Koita van STVV viel wel wat te zeggen. En er waren nog een aantal andere fases waarbij zeker de thuisaanhang zich bekocht voelde over de gang van zaken.

Arbitrage krijgt ervan langs

"De scheidsrechter beïnvloedde het resultaat te veel", klonk het zowel bij de spelers als bij coach Jonas De Roeck na het 3-3 gelijkspel. En ook bij de de supporters waren de stemmen eerder negatief gericht aan de arbitrage.

Ook op X regende het reacties tijdens en na het duel. Daarbij ook een aantal ferme meningen, zeker ook opnieuw over de strafschop. We stellen ook graag de vraag aan u: was het een elfmeter of niet naar jullie mening?

Stvv komt daar weer zeer goed weg met discutabele beslissingen #wesstv — Captain Chaos (@DaCaptainChaos) November 10, 2023

Als dit penalty was kunnen we er beter mee stoppen. #WESSTV — Kemphaan2024 (@Kemphaan2024) November 10, 2023

Kunnen we die VAR nu eindelijk afschaffen?#wesstv — Jarne (@jarne2260) November 10, 2023