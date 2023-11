Analist Goots ziet cruciaal gegeven voor Antwerp om mee te spelen voor de prijzen

Antwerp kende al een wisselvallig seizoen, maar de voorbije twee competitiematchen waren ze wel op de afspraak. Het had blijkbaar een tijdje nodig vooraleer iedereen op topniveau geraakte.

Antwerp speelde niet slecht, maar de efficiëntie liet het afweten. "Van Bommel en Haroun hebben al enkele malen aangehaald dat het voetbal nu, ondanks wat mindere resultaten, niet slechter is dan vorig jaar", aldus Patrick Goots bij GvA.

"En zaterdag zag je alles in de juiste plooi vallen. De ploeg staat er, iedereen weet wat hij moet doen en je ziet dat er schwung in zit. Zeker nu de spelers voorin allemaal hun niveau haalden, want dat was daarvoor zeker niet altijd het geval."

Janssen, Balikwisha, Muja... ze kunnen goed voetballen, maar het was zoeken naar de juiste vorm en vertrouwen. "Die intikker van vorige week tegen Genk heeft Janssen duidelijk deugd gedaan en Balikwisha speelde opnieuw alles kapot. Muja moeten we dan weer nemen zoals hij is. Niet elke pass of controle zal perfect zijn, maar ik denk dat geen enkele verdediger graag tegenover hem staat."