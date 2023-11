Frank Boeckx haalt gevoelig topic aan over Yari Verschaeren

De revalidatie van Yari Verschaeren nadert zijn einde. Sinds maart is hij out met een gescheurde kruisband.

In maart van dit jaar liep Yari Verschaeren een kruisbandletsel op. Ondertussen staat hij opnieuw op het trainingsveld en gaat het goed met de nummer 10 van RSC Anderlecht.

Wanneer hij helemaal klaar zal zijn om zijn comeback te maken is momenteel niet duidelijk, maar Verschaeren laat zelf aan Sporza weten dat alles volgens plan verloopt. De medische staf heeft een plan en daar moet iedereen zich aan houden.

Al is de vraag natuurlijk of Verschaeren nog zijn plek zal hebben in het fel vernieuwde elftal van paarswit. Ondertussen is immers veel verandert.

“Natuurlijk”, zegt Frank Boeckx meteen. “Een fitte Verschaeren speelt in elke Belgische ploeg elke minuut. Het is geen toeval dat hij Rode Duivel geweest is. In het tijdperk van de gouden generatie had hij zijn plek in de kern, hé. Dan moet je niet bang zijn dat je geen plaats meer hebt bij Anderlecht.”

Toch zijn de plekjes heel erg duur geworden en is de concurrentie moordend. “Als je revalideert, wil je soms sneller gaan dan je lichaam kan verdragen. Hij krijgt nu de tijd om weer volledig fit te geraken. Die moet hij aangrijpen om nóg beter te worden.”

Boeckx denkt dat Verschaeren mogelijk eerst minuten bij de Futures zal maken, om dan als invaller bij het A-elftal zijn verschijning te maken.

“Wie kan er trouwens iemand als Yari Verschaeren inbrengen? Het is een ferm wapen, dat je overal kunt zetten. Ik denk wel dat hij op het middenveld zal uitgespeeld worden. En wanneer hij zijn minuten pakt als invaller en weer topfit is, ook gewoon weer in de basis.”