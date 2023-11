Geen twijfel meer? "Zijn verdienste dat er bij Anderlecht een coherent elftal staat"

RSC Anderlecht speelt vandaag op bezoek bij KAA Gent. Een topper met stevige inzet in de klassering.

RSC Anderlecht onderging deze zomer een ware transformatie. De club haalde heel wat nieuwe spelers binnen en doorbrak daarbij voluit de filosofie van de voorbije jaren.

Mannen met naam en ervaring werden het hoofdingrediënt van het nieuwe Anderlecht, waardoor de jeugd een stapje achteruit moest zetten. Maar ook puur op het vlak van voetbal is het een grote ommezwaai. Het resultaat gaat in de eerste plaats boven het frivole voetbal.

Een aanpak die duidelijk werkt, zo moet ook Imke Courtois vaststellen in De zondag. Anderlecht teert als geen ander op de individuele klasse van mannen als Dolberg, Hazard en Dreyer om er maar enkele te noemen. “Het zijn grote namen die opnieuw iets te bewijzen hadden en dat ook doén. Geen Nasri die niets bracht”, klinkt het bij de analiste.

De man die alles daarvoor regelde is volgens Courtois hoe dan ook sportieve baas Jesper Fredberg. “Dat er nu met die grote namen een coherent elftal staat is wel zijn verdienste”, in tegenstelling tot wat velen beweren klinkt het nog.