Club Brugge heeft een (duur) probleem: ook hier hebben ze een topper nodig

Wie de wedstrijd tussen Club en Cercle heeft gezien, zal moeten toegeven dat blauw-zwart te weinig bedeeld werd. Nee, anders gezegd: Club Brugge bedeelde zichzelf te weinig. Met een spits met wat torinstinct hadden ze het altijd gewonnen.

Ja, Cercle-doelman Warleson speelde misschien wel de match van zijn leven, maar het waren nu ook geen wereldreddingen zoals Courtois ze in zijn beste vorm uit de mouwen schudt. Goeie reflexen, dat wel, maar de Braziliaan moest de ballen nu ook weer niet uit het hoekje gaan halen.

Thiago geen spits voor Club

Jutgla schoot bijna alles ver binnen zijn bereik. En dat is het probleem van Club dit en vorig seizoen: ze hebben geen topper in de spits rondlopen. Een spits die blindelings weet waar hij de bal moet leggen. Jutgla is dat niet, Thiago nog minder. Niet verfijnd genoeg, niet genoeg neus voor doelpunten.

Die laatste hebben we zelf aan het werk gezien toen hij met Ludogorets aan de slag was tegen Anderlecht. En het moet gezegd: hij maakte toen ook op ons indruk. Maar niet voor een team als Club, dat constant de bal wil hebben en een spits nodig heeft die een killer in de box is.

Bij Ludogorets speelde Thiago op de counter en dan kwamen zijn kwaliteiten het best tot hun recht. Diep lopen, man afhouden, flanken opzoeken en positie kiezen. Bij Club is die ruimte tussen doelman en verdedigers van de tegenstander er niet.

Dure correctie in de winter

Wesley Moraes, Carlos Bacca... dat waren spitsen die in het systeem pasten. Verschillende profielen, dat wel, maar dodelijk in hun afwerking. Nu is blauw-zwart te afhankelijk van Skov Olsen - die zullen ze wel een tijdje moeten missen - en Hans Vanaken. Goed voor 13 en 8 doelpunten in alle competities.

In de competitie combineren Jutgla en Thiago voor zes doelpunten. Nogal magertjes na 14 wedstrijden. Vier ploegen uit de top zes hebben een spits die er al acht of meer heeft gemaakt: Amoura, Denkey, Janssen en Dolberg. Gent en Genk hebben dan weer een kern waar het gevaar van alle kanten komt en niet van twee spelers.

Club moet zich zorgen beginnen maken, want deze kern is absoluut niet uitgebalanceerd. Achteraan ontbreekt er een uitvoetballende centrale verdediger en vooraan een killer. Dat zijn dure spelers om in de winter te halen... En na de 17 miljoen voor Yaremchuk hebben Thiago en Jutgla samen toch ook 12 miljoen gekost.