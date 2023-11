Deila probeert het met statistieken goed te praten, maar gaat daarbij wel volledig de mist in

Ronny Deila was niet de meest aangename gesprekspartner gisteren voor de pers. De coach van Club Brugge staat onder druk en dat voel je in zijn antwoorden. Al moet hij ook wel niet proberen om alles goed te praten.

Deila wil het woord crisis liefst niet meer horen in vraagvorm. Ook op een vraag over de vele gemiste kansen tegen Cercle Brugge reageerde hij geprikkeld: "Club heeft één van de productiefste ploegen van de competitie", was zijn antwoord.

Dat mocht tijdens het seizoensbegin wel zo zijn, maar intusssen hebben Union, Anderlecht, Genk en Antwerp allemaal meer gescoord dan blauw-zwart. Als je de matchen tegen RWDM, Eupen en Charleroi er niet zou bijrekenen, heeft Club zelfs maar tien goals in... 11 wedstrijden gemaakt.

De laatste zeven wedstrijden pakten ze 6 op 21, dat is het rapport van een degradatiekandidaat. In die laatste zeven matchen, scoorden ze zes keer. Dat zijn toch statistieken die niet al te veel vertrouwen inboezemen.