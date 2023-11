Delaney reageert zelf op flirten met rode kaart tegen Gent: "Dat doe ik altijd"

Tijdens de wedstrijd tussen Gent en Anderlecht vroegen veel fans van de Buffalo's zich af hoe het mogelijk was dat Thomas Delaney nog steeds op het veld stond. De Deense middenvelder flirtte inderdaad meermaals met rood.

Delaney had inderdaad al na 13 minuten geel gepakt voor een overtreding op Julien De Sart. Niet dat hij zich daarna inhield, want hij ging nog een paar gevaarlijke tackles of duels aan waarbij hij zijn tweede geel had kunnen krijgen.

Delaney moest er achteraf eens om grinniken toen we het hem voorlegden. "Ja, kijk, dat doe ik altijd. Dat zit in mijn spel. Ik deed dat ook al in Denemarken, Duitsland en Spanje. Ik speel op het randje. Ik hou ervan om die rand op te zoeken", toonde hij geen spijt van zijn acties.

Dat hij uiteindelijk geen tweede geel pakte, had hij ook te danken aan zijn slimme reacties erna. Even met de scheidsrechter praten, zich verontschuldigen bij de tegenstander... "Ik praat altijd veel hé", zei hij met een knipoog. "Vooral tegen de refs."