FC Barcelona aast op ex-Genk speler

Het gaat hier om Wilfred Ndidi. Dat meldt transferexpert Ekrem Konur op X. Hij vertelde eerst dat Ndidi interesse had van Barcelona, Arsenal, Tottenham en Brighton.

Nu meldt hij dus dat Barcelona een move kan gaan maken om de middenvelder van Leicester City over te nemen. Naar verluidt eerst huren, met een optie om te kopen.

Ndidi speelde 83 wedstrijden voor KRC Genk. Hij kon de netten 7 keer doen trillen en gaf drie assists.

🔥Barcelona could make moves to sign Leicester City midfielder Wilfred Ndidi on loan with an option to buy permanently.

🇳🇬 🔵 #FCB 🔵 #LCFC https://t.co/kUXERsHCvu pic.twitter.com/GkdfjJrkWX