Fout van Tedesco in selectie van Rode Duivels: "Niet goed genoeg"

Zinho Vanheusden werd door bondscoach Domenico Tedesco geselecteerd voor de Rode Duivels. Hij moest echter geblesseerd afhaken en zal wellicht vervangen worden.

In Extra Time werd maandagavond ook gesproken over de selectie van Zinho Vanheusden voor de Rode Duivels. “Geblesseerd voor de Rode Duivels, maar ja, op dit moment is hij gewoon geen Rode Duivel”, zei Filip Joos.

Peter Vandenbempt zag dat ook na de dramatische wedstrijd van Standard op bezoek bij landskampioen en bekerwinnaar Royal Antwerp FC.

“Een pechwedstrijd, maar ook een slechte wedstrijd van hem. Alles ging verkeerd met Zinho Vanheusden. Handsbal gemaakt, slecht gedekt, bijna een ploegmaat bijna zwaar geblesseerd, zelf een overtreding en zich daarbij geblesseerd, moest eigenlijk een tweede keer geel krijgen.”

Arnar Vidarsson houdt zich dan ook niet in. “Je kunt een slechte wedstrijd spelen, maar ik kan niet begrijpen dat hij in de selectie van de Rode Duivels zit. Dat is voor mij sorry, hij speelt niet goed genoeg daarvoor. Niet goed genoeg.”