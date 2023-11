Lof voor Riemer na duel met KAA Gent: "En hij dramt niet zoals Vanhaezebrouck"

RSC Anderlecht was duidelijk naar KAA Gent gekomen om een punt te pakken. De organisatie stond er, maar offensief liet paarswit niet veel zien.

Johan Walem is ervan overtuigd dat dit Anderlecht, zelfs op de manier waarop ze op bezoek bij KAA Gent kwamen spelen, een grote rol van betekenis kan spelen in deze competitie.

“Anderlecht kan kampioen worden als ze zo spelen”, laat hij meteen weten bij La Dernière Heure. Het had zelfs meer kunnen krijgen dan het eigenlijk verdiende. “Vazquez kwam in de slotfase nog dicht bij een doelpunt.”

Deze manier van spelen is volgens Walem onderdeel van het nieuwe gelaat dat RSC Anderlecht onder Brian Riemer laat zien en daar zal iedereen zich binnen de club wel bij neerleggen als hij resultaten pakt.

“Het zinderende voetbal is veranderd in efficiëntie. Je moet het aan hen overlaten. De heropleving van de club hangt af van efficiëntie en resultaten. Soms moet je zo spelen, want Riemer heeft spelers tot zijn beschikking en gebruikt ze optimaal.”

“Hij begint niet te drammen zoals Vanhaezebrouck. Ik weet niet of Anderlecht het beter had kunnen doen tegen Gent. Het middenveld werd overstemd door Kums en de Sart. Het middenveld van Anderlecht maakte dat goed met zijn inzet.”