Zelfs Scott Parker deed het beter: Ronny Deila mag zich stilaan zorgen beginnen maken

Club Brugge is ondanks een Europese overwintering toch met vraagtekens de nieuwe interlandperiode ingegaan. Ronny Deila blijft het echter 20 op 42.

Club Brugge bleef afgelopen zondag op een 0-0 steken in de Brugse derby tegen Cercle. Het spel was een stuk beter dan tegen Lugano, maar de bal voorbij Cercle-doelman Warleson krijgen lukte niet voor blauw-zwart.

Een speeldag voor de terugronde begint blijft Club zo buiten de top zes staan en pakte het 5 op 18 in competitie. Ronny Deila benadrukt ook het goede. "Je kunt negativiteit bouwen en statistieken bovenhalen, maar de waarheid is anders. We deden het fantastisch in Europa en stootten door in de beker."

Al beseft de Noor wel dat het beter moet. "We hebben alleen niet genoeg punten in de competitie. Maar het seizoen is nog lang en we zijn nog niet eens halfweg. Ik ben dus niet bezorgd. Wel geïrriteerd en hongerig in de positieve zin."

Slechter dan Scott Parker

Maar feit is wel dat Club maar twee van zijn laatste tien matchen in België kon winnen. Na de 10 op 12 in het begin van de competitie, pakte het maar 10 op 30. Stilaan dramatische cijfers. Als Club vorig seizoen geen drie trainers had gehad, was de stoel van Deila nu al meer aant het wankelen.

Want één van die drie trainers, Scott Parker, was exact tien matchen trainer van Club Brugge in de Belgische competitie. De Engelsman pakte 12 op 30 met Club en deed het dus beter dan Deila het nu doet. De bezorgdheid mag dus wel degelijk wel komen bij Deila.