'Goed bod op speler van KRC Genk, maar kijken of sterkhouder hier wel zin in heeft'

KRC Genk kon afgelopen zomer heel wat spelers aan boord houden. Het is uitkijken of dat ook in de wintermercato het geval is.

KRC Genk moest tegen alle verwachtingen in deze zomer niet veel spelers laten vertrekken. Ook sterkhouder Gerardo Arteaga bleef aan boord in Limburg, ondanks de nodige interesse. Die belangstelling is er nu ook weer voor de wintermercato van januari. Volgens Fichajes klopt Lyon op de deur bij KRC Genk om Arteaga deze winter over te nemen. De Franse eersteklasser passeerde ook al afgelopen zomer in Genk voor Arteaga, maar die bleef toen aan boord bij de Limburgers. Volgens Fichajes zou Lyon “een goed bod” op de Genkie brengen. Het is uitkijken of Arteaga zin heeft in de overstap naar de ploeg uit Ligue 1, want het is bezig aan een heel slecht seizoen. Momenteel staat de ploeg allerlaatste in de hoogste Franse klasse, met 7 punten uit 11 matchen. Nochtans komt Lyon zeker niet op een slecht moment aankloppen voor Arteaga. Zijn contract loopt maar tot 2025, waardoor 2024 een goed jaar wordt om hem van de hand te doen. Zijn marktwaarde wordt op dit moment geschat op 7 miljoen euro.