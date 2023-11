"Zij zijn de grote titelfavoriet": Analisten hebben duidelijke mening, maar volgt u?

In de Jupiler Pro League zijn we ondertussen veertien speeldagen ver. Union SG is de fiere leider en doet het voor het derde jaar op rij prima. Maar wie zal het uiteindelijk gaan halen? Uw mening telt!

Het is woensdag, tijd voor nog eens een ouderwets 'debat van de week'. Dat was alweer een tijdje geleden, maar gezien we in een interlandweek zitten is het wel eens tijd om terug te blikken op het seizoen in de Jupiler Pro League tot dusver.

Union SG is al aan zijn derde goede seizoen op rij bezig. Na veertien speeldagen hebben ze maar liefst 34 op 42, waarmee ze een kloof slaan van liefst zes punten op Anderlecht en zeven op KAA Gent. Genk, Antwerp en Club Brugge volgen zelfs nog verder.

De enige verrassing in de top-7 is Cercle Brugge. Zij lijken te willen mikken op play-off 1, of ze ook kunnen meedingen naar de titel lijkt een ander paar mouwen. Europees voetbal zou voor de troepen van Muslic al heel erg mooi kunnen zijn.

De analisten lijken stilaan Union SG echt wel kansen toe te dichten. "Ik schat hun kansen hoog in. Er is veel concurrentie van de traditionele clubs, maar Union heeft echt alle troeven in handen om tot op het einde mee te doen", aldus Francky Dury in Het Nieuwsblad.

Natuurlijk is Union titelfavoriet

Alexandre Teklak is zelfs nog iets fermer in zijn bewoordingen: "Natuurlijk is Union titelfavoriet. Het is bij hen ook minder van moeten dan bij de andere clubs. Dat is hun voordeel, waardoor het niet meer dan logisch is dat ze favoriet zijn."

De voorbije weken waren er ook al analisten die Gent, Antwerp of toch nog Club Brugge een kans toedichten. "En voor het eerst moeten we ook opnieuw met Anderlecht rekening houden", gaf Olivier Deschacht dan weer al aan vorige week.

​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!