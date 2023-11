De oplossing voor probleempositie bij Duivels lijkt gevonden: "Een speler als ik moet elke kans pakken"

Met Arthur Théate heeft Domenico Tedesco al voor een lapmiddel moeten kiezen op de linksachter. Die is opgeleid als centrale verdediger, maar depanneert daar al een poosje met succes. Maar achter hem was het zoeken. Olivier Deman is dus zijn stand-in.

Ook Deman is geen echte linksback, maar als linksmidden bij Werder Bremen komt hij wel het dichtst in de buurt. De 23-jarige Antwerpenaar kreeg eerder een invalbeurt van 2 minuten tegen Estland, maar mocht tegen Servië meer dan een uur opdraven.

Een wedstrijd zonder publiek, maar dat maakte hem niet uit. "Een speler als ik moet elke kans grijpen", zei de ex-Cercle Brugge-speler. "Ik ben wel tevreden voor m’n eerste keer. Dat ik me aanvallend liet gelden? Dat was deel van onze tactiek, dat ik hoger zou staan en met Yannick een beetje zou wisselen."

"Zo hebben we soms een overtalsituatie kunnen creëren en gevaarlijk kunnen zijn. Ik denk dat dit een test was om te zien waar we staan en denk dat we tevreden mogen zijn met de algemene teamprestatie. Servië is een goeie ploeg, als jonge gasten hebben we dat echt goed gedaan."

Je zag dat Deman in Duitsland nog steviger is geworden in de duels en meer kwaliteit en vertrouwen aan de bal toont. "De wedstrijden in Duitsland helpen me om hier mijn mannetje te staan. Als je tegen clubs als Dortmund of Frankfurt kunt spelen, daar pik je veel van op. Het EK? Dat is nog ver weg, er kan nog veel gebeuren. We zien wel wat er komt."