Met negen voor drie posities: Tedesco gaat knopen moeten doorhakken over Vermeeren, De Ketelaere, Keita, Vranckx...

Dat het er niet makkelijker op wordt voor de bondscoach... Hij heeft wel nog een hele tijd om de knopen door te hakken, maar op het middenveld zal hij keuzes moeten maken. En daar zullen er waarschijnlijk een paar bij zijn die niet al te populair zijn.

Het middenveld is overbevolkt, dat mag duidelijk zijn. Momenteel zijn er zo'n negen spelers die voor de drie posities in aanmerking komen. Zoveel gaat hij er nooit meenemen naar het EK. Je kan nu eenmaal geen 9 plaatsen reserveren in een kern van 26 als je alles dubbel bezet wil hebben.

Drie (of vier) doelmannen, drie spitsen, vier vleugelbacks, vijf wingers en vijf centrale verdedigers. Dan zit je mogelijk aan 20 spelers en blijven er dus nog ongeveer zes plaatsen over voor middenvelders.

Met acht voor zes plaatsen

De spelers die daarvoor in aanmerking komen: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Orel Mangala, Youri Tielemans, Aster Vranckx, Mandela Keita, Arthur Vermeeren, Mike Trésor en Charles De Ketelaere.

Die eerste vier mogen, bij leven en welzijn, al zeker mee. Die twee (of drie) resterende plaatsjes worden dus enorm duur. Zeker nu ook Aster Vranckx zich met zijn invalbeurt heeft opgeworpen als een heel valabele optie.

Het is hoe de bondscoach het graag ziet. Wie de komende maanden bij zijn club het sterkst zal presteren, zal zijn plaatsje verdienen. Want u mag er zeker van zijn dat het oefenkamp in maart zo goed als de volledige EK-selectie zal bevatten. Dan wordt er niet meer geëxperimenteerd.

Vermeeren, De Ketelaere?

Het is dus zeker niet ondenkbaar dat Tedesco straks Vermeeren en/of De Ketelaere thuis laat. Voor de positie van aanvallende middenvelder heeft hij nog Trossard, De Bruyne en Carrasco achter de hand. Vranckx heeft het voordeel dat hij in een veeleisende competitie als de Bundesliga speelt. En Keita heeft zijn fysieke kracht die al door de bondscoach geloofd werd.

Nu goed, het is nog vroeg en er moet ook rekening gehouden worden met mogelijke blessures. Wij moeten die knopen niet doorhakken, daar wordt Tedesco voor betaald.