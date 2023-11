Bondscoach Domenico Tedesco stevig teruggefloten voor uitspraken

De Rode Duivels boekten een zuinige zege tegen Servië. Een oefenmatch die volgens analist Eddy Snelders eigenlijk niet gespeeld moest worden.

Eddy Snelders kan niet anders dan bondscoach Domenico Tedesco terugfluiten voor zijn uitspraken na de oefenwedstrijd tegen Servië. Woorden als ‘fantastic’ en ‘amazing’ waren niet op zijn plaats voor Al-Dakhil, Vermeeren en Debast.

“Je moet de waarde van deze oefenmatch stevig relativeren”, klinkt het bij Snelders aan Sporza. “Daarvoor lag de intensiteit te ver van wat er ons op het EK te wachten staat. Eigenlijk had je hier gewoon niks aan. Voor mij zijn er dan ook geen spelers die na deze match een bank vooruit zijn geschoven.”

Debast en Al-Dakhil werden immers helemaal niet uitgedaagd in deze partij. “Servië ging niet vol overtuiging in de duels en acteerde allerminst snedig. Achterin zijn de Belgen daardoor heel weinig onder druk gekomen. Je zag wel dat we het moeilijker kregen naar het einde toe - niet toevallig na de invalbeurt van Mitrovic en Tadic.”

Zeker in het geval van Debast was het niet wat je wou zien. “Debast speelde niet op zijn vertrouwde positie, maar had in het recente verleden grotere problemen op zijn beste plek bij de nationale ploeg. Dan zijn de vraagtekens op de rechtsachter niet plotseling weg, hé.”