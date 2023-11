David Bates speelt volledig open kaart over frustraties bij KV Mechelen en wat veranderd is na ontslag Steven Defour

Na het ontslag van Steven Defour pakte KV Mechelen 4 op 6, maar de frustraties moeten ongetwijfeld opgeborreld hebben tijdens die moeilijke periode voor de Maneblussers. Niet in het minst bij David Bates (27), die pas enkele weken geleden heropgevist werd in de basiself.

Voetbalkrant ging met hem praten en legde hem voor of er al opluchting aanwezig is nu KVM niet langer bij de laatste vier staat. "We mogen ons niet laten meeslepen", loopt de verdediger niet te hard van stapel. "Je moet het match per match nemen. Eens een puntje op verplaatsing pakken, zoals we in Luik deden. En thuis winnen."

Tijdens het grootste deel van de malaise vatte de Schot post op de bank. "Niemand wil op de bank zitten. Het is natuurlijk zwaar en frustrerend. Ik zat op de bank en dan is het lastig dat je de ploeg niet op het veld kunt helpen. Dat is moeilijk. Je moet gewoon hard blijven trainen en je klaar houden. Dat is wat ik gedaan heb."

KV Mechelen houdt het voortaan simpel

Met als resultaat dat hij nu een duo vormt met Cobbaut in het hart van de defensie. Heeft KVM het inmiddels als ploeg over een andere boeg gegooid? "We zijn eenvoudiger gaan voetballen. Simpel gaan spelen, vooruit spelen, in plaats van te veel fouten te maken."

© photonews

"We weten dat we kwaliteit hebben als we in de aanvallende zones kunnen komen", maakt Bates zich sterk. "Achteraan moeten we het clean houden en dan weten we dat we vooraan een kans maken. Er ligt veel werk op de plank. We moeten nog meer doen en dan plukken we daar wel de vruchten van."

Visie KVM-verdediger Bates op topsport

Dat komt eigenlijk overeen met zijn algemene visie op topsport. "Als je hard werkt, komt die beloning wel in het voetbal. Je ziet de energie ook terugkomen nu we weer wat punten pakken. Ik kijk uit naar de volgende weken, met lastige wedstrijden tegen ploegen die in onze buurt staan in de rangschikking."