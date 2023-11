Nog meer onthullingen over Marc Overmars: dit lag wel degelijk op tafel

Marc Overmars, technisch directeur bij Antwerp, kreeg gisteren een schorsing van een jaar. Voorlopig geldt die schorsing enkel in Nederland. Het ging natuurlijk over zijn grensoverschrijdend gedrag bij Ajax. Intussen is er ook een boek uitgekomen waarin nog meer onthullingen staan.

De Nederlandse journalist Menno de Galan bracht zijn boek 'Ajax in crisis' uit. Daarin staat ook een heel hoofdstuk over wat er gebeurde met en rond Overmars. Er valt ook in te lezen dat Overmars meteen zijn wangedrag had toegegeven en zelfs nog een paar andere slachtoffers noemde.

De directeur voetbalzaken had op dat moment blijkbaar geen idee wat de gevolgen voor hem waren. Sterker: hij vroeg na zijn afscheid meteen aan toenmalig voorzitter van de raad van commissarissen Leen Meijaard of hij kon terugkeren.

Grapjes in spelersgroep

In zijn boek omschrijft De Galan ook hoe de spelersgroep en coach Erik ten Hag met het schandaal omgingen. Die bleven Overmars steunen. Er werden zelfs grapjes over gemaakt. Zo zou Dusan Tadic gezegd hebben dat hij het probleem niet zag en dat het in Servië gebruikelijk was dat de voorzitter seks heeft met de vrouw van de aanvoerder.

Maar een terugkeer van Overmars lag wel degelijk op tafel. Overmars zou eerst even uit beeld moeten verdwijnen tot dat de storm gaan liggen was en ook in therapie gaan. Dat hield hij exact twee sessies vol en gaf toen aan "dat het niets voor hem was". Twee maanden later zat hij bij Antwerp.