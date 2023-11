📷 Twee bekenden van Belgisch voetbal genomineerd voor prijzen op de Awards van Afrikaanse voetbalbond

In januari en februari vindt de Afrika Cup plaats. De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft nu echter eerst de genomineerden bekendgemaakt voor de CAF Awards.

En daarbij zitten ook twee namen die in België bekend in de oren klinken. In de categorie Jonge Speler van het Jaar is Bilal El Khannouss van KRC Genk één van de vijf genomineerden.

De andere vier nominaties in die categorie gingen naar Dango Ouattara (Bournemouth), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Lamine Camara (FC Metz) en Amara Diouf (Génération Foot).

Ook Tom Saintfiet is genomineerd, maar dan in de categorie Trainer van het Jaar. Hij plaatste zich met Gambia opnieuw voor de Afrika Cup.

