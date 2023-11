Opvallend: 'Engelse club bracht persoonlijk bezoek aan Zeno Debast'

Zeno Debast heeft het in een mum van tijd tot vaste waarde geschopt bij Anderlecht. Ook bij de Rode Duivels wordt hij goed ingezet.

En dat gaat allemaal niet onopgemerkt voorbij in het buitenland. Zo kwam er zelfs een club helemaal naar België voor een persoonlijk bezoek aan Zeno Debast en Anderlecht. Dat meldt Jeunes Footeux.

Het gaat hier om Newcastle United. Die zou de situatie van Debast nauwlettend in de gaten houden. Jeunes Footeux meldt ook dat Anderlecht binnen dit en een jaar 'van hem af wil'.

In dat geval is het bijna een zekerheid dat Debast volgende zomer vertrekt. Andere clubs zijn ook geïnteresseerd in de jonge Rode Duivel. De marktwaarde van Debast wordt momenteel op zo'n 13 miljoen geschat volgens Transfermarkt.