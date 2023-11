Peter Maes was bijna hoofdcoach van Antwerp maar één belangrijk figuur moest absoluut niks van hem weten

Peter Maes doet het momenteel zeer goed in Nederland bij Willem II. Maar het had er ook heel anders kunnen uitzien.

Zo was Peter Maes plots bijna coach van Antwerp. Al moest niet iedereen van hem weten bij de club. In een gesprek met Johan Boskamp vertelde hij hierover. "Na de promotie waren ze op zoek naar een nieuwe coach en dachten ze ook aan jou als verantwoordelijke voor de scouting en de jeugd", vertelde hij tegen Het Belang van Limburg.

Peter Maes ging dan maar in gesprek met de club. Hier was echter niet iedereen gelukkig mee. Vooral ene Luciano D'Onofrio. "We hebben daar twee uur binnen gezeten, maar nog geen tien minuten over voetbal gepraat. Uiteindelijk is Luciano D’Onofrio gekomen en heeft hij zijn veto gesteld tegen onze komst."

In het verleden hadden de twee ook geen al te beste band. "Bij Standard was D’Onofrio de man die me destijds naar de C-kern heeft gestuurd. Die relatie was dus niet al te best."