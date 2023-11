Hoe gaat het met Anthony Vanden Borre? Hier vertoeft de voormalige smaakmaker van Anderlecht nu

Anthony Vanden Borre is een naam die de Belgische voetbalwereld niet snel zal vergeten. Maar waar loopt de voormalige smaakmaker van Anderlecht nu rond?

Als 16-jarig toptalent mocht Anthony Vanden Borre zijn eerste minuten maken bij Anderlecht. Het ging even goed voor hem, tot hij naar Italië vertrok. Na een minder geslaagd avontuur daar, keerde hij terug naar België. Dit keer KRC Genk.

Hier speelde hij een rol in het behalen van de landstitel in 2011. Niet veel later werd hij om disciplinaire redenen aan de kant geschoven. Anderlecht nam hem terug op, nadat hij een tijdje werkloos was. Uiteindelijk hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak in 2021.

Tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Azerbeidzjan werd er een opvallend figuur gespot in het stadion. Frank Vanden Borre, broer van, stond in voor de security. Het Nieuwsblad wist met hem te praten en kwam met een update over zijn broer.

Zo zou Vanden Borre momenteel in Argentinië zitten. Hij reist de wereld rond om te genieten van het leven en hoopt hier en daar een voetbalwedstrijd mee te pikken, van Boca Juniors en/of River Plate liefst. Hij komt nog geregeld naar Brussel voor zijn vrienden en familie.