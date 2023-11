Toby Alderweireld had zondag geen tijd voor de Rode Duivels en had daar een goede reden voor

De Rode Duivels wonnen zondag van Azerbeidzjan. Het was de laatste kwalificatiewedstrijd voor het EK van volgend jaar in Duitsland.

De Rode Duivels hebben de EK-kwalificatiecampagne in schoonheid afgesloten. Er werd met 5-0 gewonnen van Azerbeidzjan, waardoor de Belgen groepswinnaar zijn en als reekshoofd naar het EK trekken. Opdracht volbracht dus.

Toby Alderweireld heeft de wedstrijd alvast niet vanop de eerste rij of uit zijn luie zetel gevolgd. De verdediger van Royal Antwerp FC, die al meermaals gelinkt wordt aan een terugkeer bij de nationale ploeg, had andere zaken te doen.

Alderweireld was één van de opvallende gasten op de Bocuse d’Or in Flanders Expo in Gent, een exclusieve kookwedstrijd. De speler van The Great Old kwam er in stevig maatpak zijn eigen amaretto, MM Antverpia, voorstellen samen met zijn vennoot Thomas Tisson.

Het ging om de Belgische finale van de wedstrijd. De winnaar Archibald De Prince van restaurant La Distillerie mag naar de Europese finale.