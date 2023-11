Fredberg is gericht bezig op zoek naar versterking: Zweedse piste wordt zeker in het oog gehouden

Jesper Fredberg heeft niet zoveel werk de komende wintermercato. De enige positie waar hij absoluut een versterking wil vinden, is in de verdediging te situeren. Daarvoor is ook een profiel opgesteld.

Anderlecht zoekt een jonge centrale verdediger, die zowel Vertonghen als Debast kan vervangen als zij eens geschorst of geblesseerd zijn. Liefst zelfs eentje die ook nog kan invallen als rechtsachter als het nodig is. Dat zijn veel eisen, maar er is al een speler die aan al die vereisten voldoet op de radar. Adjei moet 3-4 miljoen kosten Zoals we vorige week al schreven is Nathaniel Adjei een valabele optie. De 21-jarige Ghanees speelt bij het Zweedse Hammarby en kan voor 3-4 miljoen weggehaald worden. Haalbaar voor het budget van paars-wit. Standard toont ook interesse, maar voor hen is hij waarschijnlijk te duur. Adjei is een rechtsvoetige verdediger, maar speelde dit seizoen bij Hammarby al veel op de positie van linker centrale verdediger. Ook vanuit Engeland en Schotland is er belangstelling: Celtic, Rangers FC, Leeds United, Sunderland, Queens Park Rangers, Middlesbrough, Preston North End en Bologna worden allemaal aan hem gelinkt.