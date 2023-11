'Anderlecht en Standard geïnteresseerd in dezelfde defensieve versterking'

Op de transferperiode van deze winter is het nog even wachten. Toch zijn er al heel wat geruchten die de ronde doen.

Elke ploeg in de Jupiler Pro League kan wel versterking gebruiken op bepaalde posities. Het is alleen uitkijken of veel ploegen effectief grote veranderingen in hun spelerskern zullen doorvoeren.

Meestal gaat het in januari om heel gerichte versterkingen. Dat geldt volgens berichten in Zweedse media ook voor Standard en Anderlecht.

De twee ploegen uit de Jupiler Pro League zouden hun oog hebben laten vallen op de 21-jarige Nathaniel Adjei. De Ghanese verdediger speelt momenteel nog bij Hammarby in de Zweedse eerste klasse.

Adjei ligt nog tot midden 2026 onder contract bij Hammarby. Zijn marktwaarde wordt op 800.000 euro geschat door Transfermarkt, maar wellicht zal hij wat meer kosten dan dat bedrag gezien zijn nog lopende contract.

Naast Standard en Anderlecht wordt voorlopig enkel Leeds United genoemd als geïnteresseerde buitenlandse club.