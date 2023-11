Heisa ontstaan omtrent Beerschot nadat supporters zich van hun allerslechtste kant laten zien

Beerschot heeft op 11 november met 1-2 gewonnen van Seraing. Een mooie overwinning voor de Antwerpse club, maar niet alles liep zoals gepland.

Zo werd tijdens de wedstrijd een vlag opgemerkt die niet thuishoort in een voetbalstadion. Op de vlag stond het symbool van 'White Power'. White Power is een extreemrechtse ideologie van white supremacy. Dat is het vinden dat blanken superieur zijn aan anderen.

Omdat er op de vlag ook nog eens het oude logo van de club stond, is het zeker dat het om Beerschot gaat. De Voetbalbond maakte een verslag op en de politie maakte een proces-verbaal.

Bij Beerschot zijn ze op de hoogte van het incident en werd er al gereageerd. "We gaan de betrokken supporters contacteren en er komt een gesprek. We willen eerst en vooral duidelijk maken dat zulke symbolen niet thuishoren in een stadion. Ten tweede willen we er zo voor zorgen dat dit niet opnieuw zal gebeuren", aldus Luther Rommens, woordvoerder van Beerschot bij VRT.