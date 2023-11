Rode Duivels mogen flink beginnen nagelbijten: Dit zijn de mogelijke tegenstanders van België in de groepsfase van het EK

De Rode Duivels zijn gekwalificeerd voor EURO 2024 in Duitsland. Omdat ze als reekshoofd eindigden in de kwalificaties komen ze in pot 1 terecht. Op 2 december wordt geloot wie de tegenstanders van België zijn in de groepsfase.

Nog in pot 1, waar België al zeker niet tegen zal spelen zijn Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal en Engeland. Om die reden is het maar goed dat de Rode Duivels reekshoofd zijn geworden. In pot 2 zitten Hongarije, Denemarken, Oostenrijk, Albanië, Roemenië en Turkije. Een paar landen die verrassend uit de hoek kunnen komen zoals Hongarije, Denemarken en Turkije, maar niets om grote zorgen om te hebben. In pot 3 zit meteen een topland met Nederland. Voor de rest kunnen de Rode Duivels Schotland, Slowakije, Tsjechië, Slovenië en Kroatië tegenkomen. Toch maar best hopen dat België niet met Nederland of Kroatië in de groep zit. Een derby tegen onze noorderburen zou op zich wel een leuk affiche zijn, maar om door te stoten krijgt België zo niet zijn beste kansen. En zelfs met een goede loting uit pot 2 & 3 kunnen de Rode Duivels nog niet gerust zijn. In pot 4 zitten op dit moment al Zwitserland, Servië en Italië. Eigenlijk allemaal geen prettige ploegen om tegen te spelen, al zal Italië - die de vorige editie van het tornooi wonnen - de grootste killer uit deze pot blijven. De overige drie landen die zich nog bij pot 4 voegen worden beslist via play-offs. Pots confirmed for the #EURO2024 draw ✅ pic.twitter.com/cFfM6bXZ1t — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 21, 2023