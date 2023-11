STVV doet beter dan Anderlecht in statistiek waar mauves zich op borst voor kloppen, één club heeft zelfs... nul procent

De Jupiler Pro League blijft een opleidingscompetitie. Het laatste decennium hebben veel clubs het belang van de eigen jeugdwerking ingezien en hebben daar sterk in geïnvesteerd. Anderlecht was daarin de grondlegger. Maar ze zijn niet de club die de meeste speeltijd aan eigen jeugd geeft.

Die eer is dit seizoen weggelegd voor STVV, dat bijna 35 procent van de minuten geeft aan eigen opgeleide jeugd. Anderlecht (32,7%) en Standard (30%) maken het podium compleet.

Een strategie die vooral lijkt te werken voor de Mauves, de huidige tweede achter Union Saint-Gilloise. Een leider die overigens als bijna slechte leerling fungeert met slechts 0,1% van de speeltijd gegeven aan zijn eigen jeugdspelers.

De Brusselaars zullen zich misschien troosten met hun buren in Molenbeek. Met 0% is RWDM de enige club die zijn talenten niet promoot in de Pro League, berekende de RTBF.

Een trieste constatering die de Molenbeekenaren delen met andere gerenommeerde clubs in Europa zoals Marseille, West Ham, Leipzig en Frankfurt. In tegenovergestelde richting vormen Athletic Bilbao (69%), Olympique Lyonnais (45,6%), Real Sociedad (45,4%), Real Madrid (36,3%) en Fribourg (34,5%) de top vijf in de "Big Five".