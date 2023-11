Yves Vanderhaeghe doet hallucinant verhaal over zijn ontslag: "Prinsen, sjeiks, weet ik veel"

Yves Vanderhaeghe werd vorige week ontslagen bij het Saoedische Al Faisaly. De coach was er nog geen vijf maanden aan de slag en de resultaten waren goed. Maar toch moest hij er vertrekken.

Vanderhaeghe zag het eerst niet aankomen. “Op zondag wonnen we heel kordaat van Al-Safa”, vertelt Vanderhaeghe in Het Nieuwsblad. “Het werd 2-0 en de tegenstander had 0,06 expected goals. Dat toonde nogmaals aan hoe stabiel we waren – in twaalf wedstrijden hielden we acht keer de nul."

De sfeer was goed, ondanks dat spelers en coaches al een paar maand niet meer betaald waren. "Na de match deed de voorzitter zijn toer in de kleedkamer en bleek dat iedereen nog tevreden was. Dinsdagavond kreeg ik echter bericht dat ik op zijn kantoor werd verwacht. Ik wist direct hoe laat het was, want daags nadien zouden we op stage vertrekken naar Qatar."

Van de ene dag op de andere kon er blijkbaar veel veranderen. "I’m so so so sorry, zei de voorzitter. En toen ik hem zei dat híj toch de baas is, zei hij: Nee nee, er zijn andere mannen boven mij die over de trainer beslissen. Prinsen, sjeiks, weet ik veel. Er was dus niks meer aan te doen. De volgende avond zat ik alweer op het vliegtuig naar huis.”