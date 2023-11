26 goals én 23 assists: ervaren Belg speelt pannen van het dak, deze winter terugkeer naar Jupiler Pro League? Verschillende geïnteresseerden

In het verleden speelde hij bij Standard, Club Brugge en PSV. Nu wenkt een mogelijke terugkeer naar België, want hij is bijna einde contract bij zijn ploeg in Singapore. De voorbije maanden heeft hij er echt wel indruk gemaakt.

Maxime Lestienne speelt momenteel de pannen van het dak in Singapore. Het voorbije seizoen liet hij maar liefst 26 doelpunten en 23 assists optekenen in amper 29 wedstrijden. Daarmee is hij dé man in het Oost-Aziatische land.

Waanzinnige cijfers zijn het, al beseft de speler zelf ook maar al te goed dat het niveau van Singapore lager is dan dat in pakweg België. Toch sloot hij afgelopen zomer een terugkeer naar België niet uit en denkt hij dat hij het niveau nog heeft voor de Jupiler Pro League.

© photonews

"Stoppen? Ik ben nog te goed in vorm. Ik hoop nog mooie jaren te hebben. Als ik mijn huidige niveau bezie, dan ben ik misschien wel terug op mijn best. Mocht ik terugkeren naar België, dan heb ik daar weer mijn plaats", aldus Lestienne enkele maanden geleden in Het Nieuwsblad.

Er waren al contacten afgelopen zomer met onder meer KAA Gent, maar ook diverse andere Belgische clubs. En mogelijk dat ze hem nu nog meer op de radar hebben staan, want Magic Max maakte wel degelijk héél het jaar indruk in Singapore, waar hij speelde voor de Lion City Sailors.

Speler van het jaar?

Al mag ook een verlengd avontuur in Azië niet worden uitgesloten, want iedereen draagt er hem op handen. Hij is ondertussen ook onder meer genomineerde voor beste speler van het jaar in de hele competitie.

Dat zou een mooie bekroning zijn voor de ex-spits van onder meer Club Brugge en Standard. Om dan door de grote poort terug te keren naar Europa? Dat valt dus nog ten zeerste af te wachten, al zal het Lestienne nu zeker niet aan vertrouwen tekort komen.