De vernedering tegen Antwerp heeft nog dagen nagezinderd bij Standard: "Heel veel schaamte"

Bij Standard zijn ze met een rotgevoel de internationale break ingegaan. Een 6-0-nederlaag tegen Antwerp, dat komt nogal hard aan. Wilfried Kanga heeft er alvast niet goed van geslapen.

Standard werd belachelijk gemaakt op de Bosuil. Ze kwamen nooit in het spel voor en al na een halfuur was het boeken toe voor de Rouches. "Het was moeilijk, we hebben allemaal nagedacht over wat er is gebeurd tegen Antwerp. Niemand heeft goed geslapen in de dagen na de wedstrijd", vertelt Kanga bij LDH.

Trainer Carl Hoefkens had dan ook een donderspeech afgestoken. Terecht... "Er heerste een gevoel van schaamte. We zijn teruggekomen met de intentie om hard te werken en gefocust te blijven, zodat zoiets in de toekomst nooit meer gebeurt."

Schaamte heeft echter plaatsgemaakt voor vastberadenheid. "De pauze gaf de groep de kans om aan andere dingen te denken, te reflecteren en nog harder te werken. Ik voel een vastberaden groep die hongerig is om zoiets nooit meer mee te maken. Na de wedstrijd hebben we dingen besproken en er was nog een duidelijke boodschap tijdens de pauze."