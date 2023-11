Gert Verheyen waarschuwt Matisse Samoise voor het verdere verloop van zijn carrière

Sinds 2008 speelt Matisse Samoise voor KAA Gent. Hij kan het niet voorstellen om voor een andere ploeg te spelen.

Begonnen bij Merelbeke maakte Matisse Samoise de overstap naar KAA Gent. Daar speelt hij ondertussen al 15 jaar en maakt nu deel uit van de A-kern.

Een droom die werkelijkheid werd, bij de club van zijn hart. “Elke dag dat truitje aantrekken is speciaal”, zegt Matisse Samoise bij de podcast Insiders van Eleven. “Of iedere keer als je hier binnenkomt en dat logo ziet.”

Hij kan het niet voorstellen om bij een andere club te spelen. “Voor mij was het raar om naar de nationale ploeg te gaan en een ander truitje aan te trekken. Ik was dat niet gewoon. In het begin is dat wennen. Het zit gewoon in de kleine dingen. Ik ben altijd supporter geweest en dan hoor je je naam door het stadion gaan.”

Volgens Gert Verheyen moet hij wel oog hebben voor andere ploegen. Zeggen dat er maar één club is voor hem, zal hem niet ten goede komen. “Je mag dat ook niet te veel zeggen”, reageert Gert Verheyen. “Anders ga je je hele leven veel te weinig verdienen. Ik weet waarover ik spreek.”