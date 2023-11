Italiaanse reddingsboei voor miljoenenaankoop en flop Club Brugge? Het is stilaan nu of nooit!

Hij werd voor heel wat miljoenen bij Club Brugge binnengehaald, maar hij heeft nog niet laten zien wat er van hem verwacht werd. En ook in het buitenland bakt hij er voorlopig weinig van. Wat nu met Roman Yaremchuk?

Club Brugge betaalde vorig jaar liefst zeventien miljoen euro voor Roman Yaremchuk, maar bij blauw-zwart bleef hij ver onder de verwachtingen. In 27 wedstrijden over alle competities heen voor de Bruggelingen kwam hij tot amper twee doelpunten en drie assists.

Te weinig. En dus drong een oplossing zich op voor de centrumspits van 27 uit Oekraïne. Hij werd dan ook uitgeleend aan het Spaanse Valencia, maar ook daar maakt hij tot dusver geen indruk. Integendeel zelfs.

© photonews

Dit seizoen scoorde hij nog vier goals in de voorrondes van de Conference League voor Club Brugge tegen KA Akureyri, voor zijn Spaanse club kon hij de netten nog niet doen trillen. Niet dat hij al veel kansen daartoe kreeg.

Hij zit voorlopig aan 167 speelminuten in LaLiga en 87 minuten in de Copa Del Rey over in totaal verspreid acht wedstrijden. Verder moet de aanvaller het vooral doen met plekjes op de bank. En dus lijkt de kans stilaan groter en groter te worden dat ze bij Valencia sneller dan verwacht van Yaremchuk afwillen.

Italiaanse reddingsboei?

Normaal gezien werd hij voor een seizoen gehuurd om dan terug te keren naar Jan Breydel, waar hij nog tot juni 2026 onder contract ligt. In de huidige omstandigheden zou het echter zomaar kunnen dat hij al in januari terug moet keren naar België.

© photonews

De spits zag zijn marktwaarde volgens Transfermarkt de voorbije twee jaar kelderen van 17,5 miljoen euro naar zo'n 4 miljoen euro. Italiaanse bronnen melden ondertussen dat er met Bologna mogelijk wel een gegadigde is opgestaan.

Bij de Italiaanse club zou hij concurrentie krijgen van ex-Anderlechtaanvaller Joshua Zirkzee. Het lijkt een nieuwe weg, tenzij Ronny Deila zou oordelen dat hij gezien de malaise van de huidige spitsen Thiago en Jutgla misschien wel Yaremchuk een tweede kans wil geven.