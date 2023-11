Mama Anderlecht-speler zet hem even helemaal voor schut: "Kindermans zei dat hij beloftevol was. Beloftevol in wat?"

Op je mama kan je rekenen om je af en toe eens publiekelijk voor schut te zetten. Die van Killian Sardella nam dat nogal breed op in de nieuwe aflevering van 'Mauve' op Play Sports. Ze geloofde nooit dat haar zoon zo ver zou geraken.

Eerst en vooral is mama Sardella niet blij met de kaartenoogst van haar zoon. "Wat is dat met die gele kaarten? Kreeg je al drie gele kaarten? Je hebt nog nooit zoveel gele kaarten gehad. Hou er maar mee op hé Sardella."

"Ik herinner me nog toen hij jonger was dat hij het seizoen eindigde zonder kaart. Toen hij jong was, noemden ze hem Meneer Proper. Hij speelde in het wit en was nooit vuil."

Sardella speelde in de jeugd ook bij Wemmel, waar hij werd opgemerkt door paars-wit. "Hij was vroeger heel vaak ziek. En de kinderarts zei dat hij een buitensport moest doen. We lieten hem voetbal spelen en op een dag zeiden ze dat Anderlecht geïnteresseerd was. 'Wat, in hem?' Ik dacht: 'In hem?'"

Maar ja, Jean Kindermans zag iets in hem. "Ik zat in het bureau van Kindermans en dacht 'wat vertelt die vent?' Hij is beloftevol. Beloftevol in wat? Nu ben ik heel geïnteresseerd. Ik kijk echt alles."