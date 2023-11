Schrijvers met de rem op tegen ex-ploeg Club Brugge? "Je weet nooit wanneer die langskomt"

Zware weken voor OH Leuven. Dit weekend is Club Brugge de tegenstander, de week erop volgt Royal Antwerp FC.

OH Leuven is bezig aan een zwaar drieluik. Het verloor net voor de interlandbreak met 3-1 van KRC Genk, zondag ontvangt het Club Brugge, de week erop staat een tripje naar de Bosuil gepland.

Deze week is het net wat specialer voor Siebe Schrijvers. Hij treft met blauwzwart zijn ex-ploeg waarmee hij in 2020 nog de landstitel wist te pakken.

Vierde geel voor Siebe Schrijvers

Tegen KRC Genk pakte Schrijvers laat in de match een gele kaart, waardoor hij op één karton van een schorsing speelt. Het is uitkijken of dat in het hoofd zal meespelen om zich wat in te houden, precies tegen zijn ex-ploeg.

“Het is niet dat ik die gele kaart toen met opzet heb gepakt of straks ga pakken. Ik probeer er gewoon niet teveel aan te denken, want het mag mij zondag niet beperken in mijn spel”, is Schrijvers duidelijk aan Het Laatste Nieuws.

“Die vijfde gele kaart zit er ongetwijfeld aan te komen”, lacht hij. “Alleen wanneer die precies langskomt, weet je nooit.”