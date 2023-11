🎥 Mediateam Anderlecht claimt Manneke Pis en maakt schitterend promofilmpje voor derby

Het mediateam van Anderlecht heeft dit seizoen al redelijk wat leuke dingen gebracht. Voor de derby tegen RWDM hebben ze opnieuw toegeslagen. Met Manneke Pis in een hoofdrol.

In een animatie die ze maakten voor de derby tegen RWDM is het bekendste Brussels symbool te zien in paars truitje, wandelend door de straten van Brussel. Daarbij dribbelt hij ook terloops een RWDM-fan door de benen.

Daarna maakt hij het A-teken, dat intussen goed gekend is. Zondag staat de derby voor het eerst in decennia op het programma en Anderlecht gaat het niet onopgemerkt laten voorbijgaan, hebben we al gehoord.