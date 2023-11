'Barcelona zoekt én vindt stevige versterking, maar deze club wil hen financieel overtreffen'

FC Barcelona bereidt momenteel al de zomermercato voor. Ook de komende maanden zal de Catalaanse grootmacht de financiële tering naar de nering moeten zetten. Al wil dat niet zeggen dat ze zich niet gaan versterken.

FC Barcelona kijkt voor volgende zomer niet naar kleppers zoals Robert Lewandowski of João Felix, maar Xavi Hernandez is er wel van overtuigd dat hij zijn elftal nog kan versterken. In dat opzicht wordt in de eerste lijn in eigen land gekeken.

SPORT weet dat Barça de pijlen op Martin Zubimendi heeft gericht. De 24-jarige Spanjaard verlengde zijn contract bij Real Sociedad tot medio 2027. Barcelona is er echter van overtuigd dat ze hem voor minder dan veertig miljoen euro naar Camp Nou kunnen halen.

Engelse concurrentie

Enig probleem: er is Engelse – en dat zorgt meestal voor een prijzenoorlog – concurrentie. Ook Arsenal FC heeft al contact opgenomen met Sociedad. Meer zelfs: The Gunners zijn bereid om meer geld op tafel te leggen als… de middenvelder in januari de verhuis al kan maken.