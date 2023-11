Hasi zal er niet met de bezem door gaan maar bevestigt al één grondige verandering bij KV Mechelen: "Positief effect"

Besnik Hasi gaat de tribunes ruilen voor de dug-out bij KV Mechelen. Er zullen dus dingen veranderen, nu hij aan het roer staat. Toch?

Een eerste zaak is dat hij deze interlandbreak een ploeg in handen gekregen heeft die niet langer bij de laatste vier staat. Verandert dat al iets? "Psychologisch wél. Alhoewel: één verliespartij en je kan er al opnieuw staan. Elke wedstrijd zal voortaan een cupmatch zijn, maar mentaal heeft het wel een positief effect op de spelers."

En dan is het nog de vraag wat de coach zelf allemaal wil wijzigen. "We gaan een paar zaken veranderen, maar we gaan nu ook niet alles overhoop gooien. Wat goed was, zoals de mentaliteit en het blok dat er stond tegen Standard en Charleroi, gaan we behouden. Wel zullen we ook wat andere accenten leggen."

Hasi maakt zich niet druk om tegenstander

Dat zou dan al zichtbaar moeten zijn tegen Kortrijk. Hasi krijgt meteen een ontmoeting met de hekkensluiter op zijn bord. "We kiezen niet tegen wie we spelen. Het maakt eigenlijk niet uit tegen wie we spelen, we moeten er gewoon het beste uithalen."

"Het zal tegen Kortrijk vooral een fysieke wedstrijd zijn, gezien de situatie waar beide clubs in zitten", voorspelt de kersverse trainer van KV Mechelen. "Waar we tactisch de nadruk op gelegd hebben, willen we zo snel mogelijk ook op het veld zien."